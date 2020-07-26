Коломойского обвинили в отмывании 100 000 000 долларов в США

Сумма иска «ПриватБанка» против экс-владельцев увеличилась за счет нового эпизода.

Национализированный «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр (США) измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк требует от своих бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Проверив дополнительные банковские документы, банк утверждает, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Свой первоначальный иск «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 млн долларов. Дело находится в процессе рассмотрения.

В новом документе говорится, в частности, о том, что 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал».

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, кототорые выдавал «ПриватБанк» разнообразным компаниям, которые контролировали сами же бизнесмены. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций.