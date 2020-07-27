Германия против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Хайко Маас напомнил, что причиной исключения Москвы стали аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины.

Германия против возвращения формата «большой восьмерки» с участием России. Об этом заявил немецкой прессе министр иностранных дел Хайко Маас.

Он напомнил, что причиной исключения Москвы стали аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины, поэтому до решения этих вопросов у России нет никаких шансов на присоединение к «семерке».

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