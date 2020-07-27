НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:33 27 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Германия против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Хайко Маас напомнил, что причиной исключения Москвы стали аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины.

Германия против возвращения формата «большой восьмерки» с участием России. Об этом заявил немецкой прессе министр иностранных дел Хайко Маас.

Он напомнил, что причиной исключения Москвы стали аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины, поэтому до решения этих вопросов у России нет никаких шансов на присоединение к «семерке».

Источник:
Тэги: Россия, Германия, большая семерка

Новости по теме

Германия обвинила Россию в заказном убийстве в Берлине

Подозреваемый в убийстве Зелимхана Хангошвили совершил преступление по заказу российских правительственных органов.

Германия не согласна с высылкой своих дипломатов из России

Власти ФРГ оставляют за собой право на ответные меры в связи с высылкой германских дипломатов из России.

Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций в Москве

О вмешательстве США и Германии во внутренние дела России заявила в телеэфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты