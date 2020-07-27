Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
Антон Худаев умер в возрасте 48 лет из-за остановки сердца, к которой привела коронавирусная инфекция.
«Отошел в вечность врач национальной команды Украины Антон Худаев. Ему было 48. Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70 процентов его легких. Самые лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания. Однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку», – сообщила пресс служба Украинской ассоциации футбола.
Худаев более 20 лет был врачом харьковского клуба «Металлист», с 2016 года работал с национальной сборной.
На сайте «Металлиста» также сообщается о смерти врача: «Антон Евгеньевич или просто Ашот был символом харьковского футбола, человеком с большим сердцем и доброй душой. Его любили болельщики, уважали коллеги и ценили футболисты».
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