Шабунин должен теще полмиллиона гривен

23 июля в доме, собственником которого значится глава ГО Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, произошел пожар.

23 июля в доме, собственником которого значится глава ГО Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, произошел пожар.

По версии сотрудников ГосЧС, источником возникновения пожара могло стать короткое замыкание – мимо деревянного порога дома проходили провода электроснабжения, пишет «Открытая Украина».

Однако сам активист сразу заявил, что это был умышленный поджог, якобы связанный с его профессиональной деятельностью.

Телеграмм – канал «Резидент» 23 июля сообщил о том, что ​​Шабунин и ЦПК решили по максимуму медийно использовать сгоревшую дачу и назначили «врагов».

«Шабунин и ЦПК решили по максимуму использовать ситуацию со сгоревшим домом в Гнидыне. Вчера после пресс-конференции для журналистов Шабунин и его люди из ЦПК собрали пул лояльных блогеров (Николов, ряд людей из «Демсокиры») и «своих» журналистов и решали, как медийно реагировать и использовать историю с пожаром.

Было принято решение не выделять одного «врага», а назначить нескольких «виновников». Это в первую очередь Аваков, Бaxмaтюк и Коломойский. Разгонка будет осуществляться через пул лояльных к НАБУ и ЦПК изданий. И эта разгонка в ближайшие несколько дней будет максимально интенсивной.

Преследуются 2 цели: втянуть в эту историю Зеленского (это уже получилось, Зеленский уже отреагировал, а значит – включился в медийную историю Шабунина), и главное – обеспечить Шабунину и директору НАБУ Сытнику образы «жертв мести олигархов» и долговременный иммунитет от судебных преследований (Сытника должны уволить в ближайшие несколько месяцев по решению конституционного суда, Шабунин находится под криминальным следствием)», – говорится в сообщении.

«Мы же обратили внимание на другой аспект. Как известно самого Виталия Шабунина и его семьи, странным образом, во время пожара в доме не было. Однако, как известно, в доме была его теща – Татьяна Гришина. Согласно декларации Виталия Шабунина, последний должен своей теще 478 тысяч гривен», – отмечает «Открытая Украина».

«Можно задаться вопросом – откуда такие доходы у человека на пенсии? Однако, если Виталий не врет (а ведь честный активист не может врать!!!) и ведомости его деклараций не лживые, а достоверные, мотив последнего имеет место. С одной стороны – избавиться и от балласта долгов, с другой – от возможного ответа перед законом за разворовывание международной технической помощи и шантажа тех или иных лиц.

Глупо, что в эту мутную историю был вовлечен Президент. Активисты же уже собирают деньги на новый дом для Виталия. Интересно опубликует ли он кто и в каком объёме включился ему в помощь и задекларирует ли эти доходы», – пишет издание.