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Главная » Мир » Общество
16:09 27 Июля 2020 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Сочетание несочетаемого: стильные луки и необычные образы

Если вы ценитель мира мода, тогда знаете, что мода не ограничивает строгими правилами, а наоборот – стремится предложить как можно больше вариантов различных аутфитов.

Если вы ценитель мира мода, тогда знаете, что мода не ограничивает строгими правилами, а наоборот – стремится предложить как можно больше вариантов различных аутфитов. И все это к тому, чтобы помочь в создании индивидуального стиля, используя лучшее в модном арсенале одежды для женщин. На первый взгляд все лучшее сочетать невозможно, но дайте себе второй шанс. И возможно уже завтра ваш прежний гардероб заиграет новыми образами, которые еще больше раскроют миру вашу уникальную и неповторимую красоту.

Яркие и универсальные вещи, которые станут любимой частью вашего капсульного гардероба, представлены в каталоге интернет-магазина «Конфискат». Выбирая новое, представьте как можно больше сочетаний с прежней одеждой. Так вы освежите привычные образы для повседневных выходов.

Современные стили в одежде для создания модного образа

Определить стиль – значит найти ту красную нить, которая свяжет непрерывной цепью весь ваш гардероб. То есть позволит тратить минимум времени на сборы, позволяя легко и быстро создавать новые сочетания. А если комбинировать детали разного стилевого направления, тогда ваш индивидуальный стиль будет действительно неповторимым. Например, обувь и сумку одного стиля легко добавить в аутфит другого. Для создания свежего образа можно использовать:

  • деним (простые джинсы, куртки, шорты, сарафаны);
  • бохо (бахрома, замша, натуральный шелк, длинные свободные силуэты);
  • спортивный (в виде толстовок и худи);
  • классический (костюм-двойка, блуза, платье-футляр).

И если вам кажется, что сочетать сумку с бахромой и платье футляр – это уж слишком, тогда посмотрите на образы в стиле casual. Он служит подтверждением того, как легко туфли на каблуке комбинируются с джинсами и свитшотом, а рюкзак – с классическим тренчем.

Современный лук: миксуем стили

Создать свой базовый гардероб можно на основе микса разных стилей. Ведь одежда кроме практичности должна еще и радовать. Поэтому смелее выбирайте в каталоге онлайн-магазина «Конфискат» яркие и необычные вещи и составляйте непривычный лук. Ведь современным можно назвать только тот образ, который соответствует вашим индивидуальным чертам. А мир моды – цикличен. И то, что было модно десять лет назад, вскоре снова дойдет до своего пика. Поэтому основа беспроигрышного базового гардероба – это:

  • джинсы прямого кроя с высокой талией;
  • трикотажное платье,
  • плиссированная юбка-макси,
  • футболки с круглым вырезом и ярким принтом,
  • спортивная обувь.

Конечно, любой современный модный лук необходимо дополнять стильными украшениями. Золотая и серебряная бижутерия, часы на ремешке и небольшие сумки через плечо станут частью сразу нескольких разных аутфитов.

Модные эксперименты: смелый образ

Смелым можно назвать тот образ, в котором даже несведущий в моде человек увидит явный контраст. То есть хотите удивить – тогда комбинируйте:

  • спорт и классику (обтягивающее короткие лосины, шелковый топ и шуба);
  • милитари и слипы (грубые ботинки на шнуровке и нежное платье с кружевом);
  • повседневные и нарядные вещи (юбка в пайетках и шерстяной однотонный свитер).

А можно составить лук на основе делового костюма и любимых тренировочных кроссовок; можно сочетать полуспортивные штаны с лампасами и туфли на шпильке. Главное – при любом сочетании гордиться своим внешним видом и излучать уверенность.

Варианты аутфитов: комбинируем вещи

Если не планируете шокировать местную публику, можно пойти более неприметным путем. То есть комбинировать вещи внутри одного аутфита. И легче всего создать такие перемены можно с помощью аксессуаров. Например, если ваш лук выдержан романтичном стиле, то можно добавить индивидуальности с помощью эстетичных носочков, которые надевают под туфли на каблуке, оставляя зону щиколотки доступной для любопытных взглядов. Можно использовать полностью спортивный аутфит, но разбавить его классическими очками и сумкой, которые вы найдете в каталоге онлайн-магазина «Конфискат».

И напоследок: в дни погоды, которая не соответствует сезону, обязательно используйте нестандартное сочетание: легкой шубы и открытых босоножек, летнего платья и осенних ботильонов, шерстяного тренча и шелкового сарафана.

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