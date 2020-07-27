Ученые выяснили, что виагра может замедлять старение мозга

Ученые из Гарвардской медицинской школы и Кембриджского университета исследуют этот феномен для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Этот препарат (силденафил), применяемый для лечения эректильной дисфункции, открыли в конце 1980-х, когда медики искали новые обезболивающие средства.

Оказалось, что виагра замедляет активность фермента PDE5, который связан с эректильной дисфункцией, после чего препарат обрел широкую популярность.

Поскольку фермент PDE5 также связан с когнитивными функциями и нейродегенерацией мозга человека, ученые из США решили выяснить, может ли виагра помочь в лечении болезней мозга, вызванных старением.

Авторы работы проанализировали, как виагра влияет на естественную способность организма разрушать поврежденные, неправильно сформированные или токсичные белки в мозге.

Такой механизм нужен для стабильной работы мозга и его нарушение приводит к так называемым нейродегенеративным заболеваниям, включая болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Ученые выяснили, что виагра, как сильный ингибитор фермента PDE5, позволяет организму более эффективно уничтожать поврежденные и токсичные белки, которые могут приводить к заболеваниям мозга, связанным со старением.

«Наше исследование указывает на новый подход к борьбе с основной причиной многих нейродегенеративных заболеваний, а также некоторых редких заболеваний сердца и мышц, которые связаны с накоплением неправильно свернутых внутриклеточных белков», — заявили авторы работы.

Исследователи испытали влияние препарата на рыбках данио, которым генетически изменили механизм накопления белков, связанных с болезнями Хантингтона и Альцгеймера. Эксперимент подтвердил эффективность препарата в уничтожении токсичных белков.

Ученые подчеркивают, что виагра не является средством лечения Альцгеймера и только будущие исследования помогут открыть новые способы использования этого препарата.

Тэги: виагра, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона