В Мире усиливается пандемия COVID-19
Из-за ускорения заболеваемости ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявляет об усилении пандемии коронавируса в мире.
«В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться», - заявил он в понедельник, 27 июля.
Гебрейесус отметил, что за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось.
В связи с ухудшением ситуации ВОЗ созывает на этой неделе заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.
По словам главы ВОЗ, пандемия «изменила мир». Она одновременно объединила людей и общества и разобщила их, показав, что «люди способны реагировать как позитивно, так и негативно».
Нынешняя пандемия является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся ВОЗ, добавил Гебрейесус.
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