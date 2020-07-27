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Главная » Мир » Общество
15:48 27 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Мире усиливается пандемия COVID-19

Из-за ускорения заболеваемости ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявляет об усилении пандемии коронавируса в мире.

«В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться», - заявил он в понедельник, 27 июля.

Гебрейесус отметил, что за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось.

В связи с ухудшением ситуации ВОЗ созывает на этой неделе заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.

По словам главы ВОЗ, пандемия «изменила мир». Она одновременно объединила людей и общества и разобщила их, показав, что «люди способны реагировать как позитивно, так и негативно».

Нынешняя пандемия является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся ВОЗ, добавил Гебрейесус.

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Тэги: воз, пандемия, коронавирус, covid-19

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