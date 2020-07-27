Патрульный сбил пешехода и скрылся
Пешеход получил тяжкие телесные повреждения, а полицейский не остановил машину и не оказал ему помощь.
В Кропивницком патрульный сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в понедельник, 27 июля.
«В феврале 2020 года в г. Кропивницкий патрульный в нерабочее время, управляя личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода. Полицейский не остановился, не оказал помощь и скрылся с места происшествия. Пешеход в результате наезда получил тяжкие телесные повреждения», – сказано в сообщении.
Инспектору патрульной полиции сообщили о подозрении в оставлении человека в опасности.
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