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20:30 27 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Подполковника ВСУ обвинили в растрате на 300 тысяч

Офицер воспользовался отсутствием в помещении военкомата счетчика использованной тепловой энергии и искусственно завысил объемы полученных услуг.

Начальнику одного из квартирно-эксплуатационных отделов ВСУ сообщили о подозрении по факту растраты свыше 300 тысяч гривен бюджетных средств на теплоснабжении военкомата. Об этом сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 27 июля.

«Подполковник оформил с представителями местной частной компании договор о предоставлении коммунальных услуг для военного комиссариата, согласно которому предприятие должно было поставлять тепло в здание военного объекта в отопительный период. Воспользовавшись отсутствием в помещении военкомата счетчика использованной тепловой энергии, он искусственно завысил объемы полученных услуг, подписал поддельные акты оказанных услуг и совершил завышенную их оплату за счет бюджетных средств», – говорится в сообщении.

Под процессуальный руководством прокуроров военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины подозрение военному объявили по статьям о служебном подлоге, а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины).

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Тэги: коррупция, бюджет, военкомат, всу, растрата, подпалковник

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