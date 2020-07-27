Подполковника ВСУ обвинили в растрате на 300 тысяч
Офицер воспользовался отсутствием в помещении военкомата счетчика использованной тепловой энергии и искусственно завысил объемы полученных услуг.
Начальнику одного из квартирно-эксплуатационных отделов ВСУ сообщили о подозрении по факту растраты свыше 300 тысяч гривен бюджетных средств на теплоснабжении военкомата. Об этом сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 27 июля.
«Подполковник оформил с представителями местной частной компании договор о предоставлении коммунальных услуг для военного комиссариата, согласно которому предприятие должно было поставлять тепло в здание военного объекта в отопительный период. Воспользовавшись отсутствием в помещении военкомата счетчика использованной тепловой энергии, он искусственно завысил объемы полученных услуг, подписал поддельные акты оказанных услуг и совершил завышенную их оплату за счет бюджетных средств», – говорится в сообщении.
Под процессуальный руководством прокуроров военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины подозрение военному объявили по статьям о служебном подлоге, а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины).
Новости по теме
Оставшаяся задолженность более 200 млн гривен касается реализации угольной продукции, подчеркнула Ольга Богуславец.
Получив деньги, коррупционерша намеревалась «отмазать» юношу от армии.
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила в программе «Подробности недели» на телеканале «Интер», что мажоритарникам предлагали взятки в 10 млн долл. за голосование за Госбюджет 2016