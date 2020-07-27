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21:30 27 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Шесть областей все еще не могут смягчать карантин

Под запрет попали четыре западные и две центральные области. В то же время Киев не входит в «черный список».

В Украине по состоянию на понедельник, 27 июля, шесть регионов не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, к ослаблению карантинных мероприятий не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Харьковская области. Также, из-за отсутствия данных в списке находятся АР Крым и город Севастополь.

При этом Киев признан готовым к ослаблению карантина.

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Тэги: области, карантин, covid-19

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