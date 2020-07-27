Шесть областей все еще не могут смягчать карантин
Под запрет попали четыре западные и две центральные области. В то же время Киев не входит в «черный список».
В Украине по состоянию на понедельник, 27 июля, шесть регионов не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий, сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, к ослаблению карантинных мероприятий не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Харьковская области. Также, из-за отсутствия данных в списке находятся АР Крым и город Севастополь.
При этом Киев признан готовым к ослаблению карантина.
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Даже в случае преодоления критической отметки заболеваемости жесткий карантин вводить не будут.