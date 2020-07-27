Луческу покинул «Динамо» из-за враждебного отношения фанатов

Как сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor, Мирча Луческу через четыре дня после назначения главным тренером киевского клуба подал в отставку.

Якобы Луческу подал в отставку из-за враждебного отношения со стороны болельщиков.

«Я благодарен семье Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не смогу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так необходима команде», – цитирует заявление тренера румынская пресса.

23 июля «Динамо» объявило, что Мирча Луческу стал главным тренером команды, подписав соглашение на два года с возможностью пролонгации еще на год.

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