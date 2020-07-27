На Донбассе украинским военным запретили ходить в разведку

Министерство обороны сообщило, что режим прекращения огня, в частности, предусматривает запрет использования беспилотников и осуществления разведывательных действий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«Во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля 2020 года, руководством Вооруженных Сил Украины издан приказ о прекращении огня, предусматривающий введение дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые имеют целью обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия», – сказано в нем.

В частности предусматривается запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности.

Также предусмотрено применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который ставит в известность об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии украинской стороны Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) в действующем составе.

Огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил и руководства вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей после безуспешной попытки использовать вышеупомянутого координационного механизма.

Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ.

Отмечается, что вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе тайными.