Европа готовится ко второй волне пандемии коронавируса
В странах Европы предполагают, что вероятная вторая волна COVID-19. Усиление ограничительных мер реально из-за новых вспышек заболевания.
В странах Европы рассматривают возможность возвращения некоторых ограничений, пишет The Guardian.
Перспектива повторного введения ограничительных мер реальна из-за новых вспышек заболевания, особенно в ситуации, когда миллионы людей ушли в отпуска и путешествуют по Европе.
В Германии представители Министерства здравоохранения заявили, что серьезно обеспокоены ростом случаев заражения за последние пару недель.
Во Франции Минздрав призвал к осторожности после резкого роста случаев заражения среди молодежи. Молодых людей призывают не забывать носить маски, мыть руки чаще и соблюдать дистанцию.
В Греции намерены ввести обязательное ношение масок не только в супермаркетах, но и в других помещениях, где трудно соблюдать дистанцию. К таким шагам власти хотят прибегнуть, поскольку количество заражений в стране растет.
В Бельгии также не исключают, что в стране могут ввести второй «полный локдаун».
По состоянию на утро 27 июля, в мире зарегистрировали 16 420 287 больных COVID-19. Умерли за сутки 4303 человека (всего 652 256).
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