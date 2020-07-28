Форвард «Лестера» установил рекорд Английской премьер-лиги

Джейми Варди завоевал «Золотую бутсу» Английской премьер-лиги как ее лучший бомбардир по итогам сезона-2019/20.

Игрок сборной Англии забил 23 мяча в 35 поединках. При этом 33-летний Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему «Челси» Дидье Дрогба, который забил в 32-летнем возрасте 32 мяча в сезоне-2009/2010.

Также Варди стал самым лучшим бомбардиром элитного английского дивизиона за последние 72 года. В сезоне-1947/48 36-летний форвард «Арсенала» Ронни Рук забил 33 гола.

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