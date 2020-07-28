Роналду занял второе место в списке лучших бомбардиров в истории футбола
Теперь Роналду, забивший 735-й мяч за карьеру, уступает только легендарному бразильцу Пеле, у которого 767 точных ударов.
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, отметившийся голом в победном матче 36-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:0), забил свой 735-й мяч за карьеру.
Благодаря этому 35-летний форвард обошел бразильца Ромарио (734) по голам за карьеру в официальных турнирах. Теперь Роналду уступает только другому легендарному бразильцу – Пеле, у которого 767 точных ударов, написал в Twitter журналист Танкреди Палмери.
За этой тройкой следуют Герд Мюллер (720), Лионель Месси (716), Ференц Пушкаш (706) и Йозеф Бицан (636).
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По данным Forbes, 35-летний португалец стал только третьим спортсменом, заработавшим миллиард долларов за профессиональную карьеру.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб по окончании сезона. В услугах португальца заинтересованы два клуба.