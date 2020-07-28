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10:25 28 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У кота в Великобритании выявили коронавирус

Коронавирус был обнаружен у домашнего кота в ходе тестов в лаборатории города Уэйбридж на юго-востоке Англии 22 июля.

По данным Public Health England (PHE), кот заразился коронавирусом от своих заболевших владельцев, сообщает Metro.

Коронавирус был обнаружен у кота в ходе тестов в лаборатории города Уэйбридж на юго-востоке Англии 22 июля.

Частный ветеринар первоначально диагностировал у него вирус герпеса кошек. Но образец также был проверен на SARS-CoV2, который, как известно, вызывает COVID-19 у людей.

В настоящее время и кот, и его владельцы полностью здоровы, они не успели заразить ни других животных, ни людей.

«Проведенные тесты подтвердили, что вирус, отвечающий за COVID-19, был обнаружен у домашнего кота в Англии. Это очень редкий случай – домашнее животное демонстрирует легкие симптомы и выздоравливает в течение нескольких дней. Нет свидетельств, позволяющих предполагать, что домашние животные напрямую передают вирус людям», – говорится в распространенном в понедельник заявлении главного ветеринарного врача Великобритании Кристин Миддлмисс.

После начала эпидемии коронавируса в Британии ветеринары не рекомендовали выпускать на улицу кошек из домов, где живут заразившиеся коронавирусом или самоизолировавшиеся люди.

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Тэги: коты, коронавирус

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