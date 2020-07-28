Порошенко решил оставить на отдыхе в Турции больше миллиона гривен

Об этом журналисты узнали из его декларации и источников в политикуме.

Бывший президент, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Петр Порошенко 27 июля задекларировал 1,18 млн гривен расходов на транспортные услуги и в части обмена валюты.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, согласно сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии, 27 июля Порошенко задекларировал 530 тыс. гривен расходов на транспортные услуги и 650 тыс. гривен как операция по обмену валюты.

По информации некоторых СМИ, Порошенко с семьей 27 июля отправился на отдых в Турцию.

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