Порошенко решил оставить на отдыхе в Турции больше миллиона гривен
Об этом журналисты узнали из его декларации и источников в политикуме.
Бывший президент, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Петр Порошенко 27 июля задекларировал 1,18 млн гривен расходов на транспортные услуги и в части обмена валюты.
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
Так, согласно сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии, 27 июля Порошенко задекларировал 530 тыс. гривен расходов на транспортные услуги и 650 тыс. гривен как операция по обмену валюты.
По информации некоторых СМИ, Порошенко с семьей 27 июля отправился на отдых в Турцию.
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