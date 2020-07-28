«Укрзализныця» купит вагонов на миллиард

Акционерное общество «Укрзализныця» закупит у Крюковского вагоностроительного завода (Кременчуг, Полтавская область) вагонов на 1 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«В понедельник правительство приняло финансовый план «Укрзализныци», где капитальные инвестиции в обновление подвижного состава определено ключевой задачей. Общая сумма таких инвестиций составит более 12 млрд гривен. На 1 млрд гривен будет осуществлено закупки у Крюковского завода», – отметил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, сегодня начали поступать первые средства в соответствии с утвержденным планом за 18 пассажирских вагонов, изготовленных на Крюковском вагоностроительном заводе, при этом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по поручению Президента Украины Владимира Зеленского начала разрабатывать механизм приобретения еще 70 вагонов.

«Президент сказал, что в этом году будет 90 вагонов. 20 уже изготовлены. С сегодняшнего дня по 18 вагонов происходит оплата, они уже отгружены. Еще 2 вагона готовы, есть договоренности с «Укрзализныцей». Будут проведены соответствующие совещания по оплате», – отметил глава правительства.