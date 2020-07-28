Полиция также опубликовала ориентировку на нападавшего.

Нападение на синагогу в Мариуполе Донецкой области квалифицировано как покушение на убийство. Правоохранители принимают меры для поиска нападавшего.

Мужчина с топором сегодня напал на охранника синагоги в Мариуполе. Охраннику удалось обезоружить его, нападавший скрылся, бросая в синагогу пакеты и банки с песком и неизвестным веществом.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный избил охранника синагоги и скрылся. На данный момент правоохранители отрабатывают возможные пути отхода нападавшего и вероятные места его нахождения. Дело находится на контроле руководства мариупольской милиции.

«Предварительная квалификация события – ст. 15 п. 7, ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины, то есть – покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений», – говорится в сообщении.

Нападение на синагогу в Мариуполе квалифицировали как покушение на убийство

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность нарушителя. Известно, что он был одет в голубую футболку с белыми рукавами, темно-синие спортивные штаны, кроссовки с салатовыми вставками.