Лукашенко заявил, что уже переболел коронавирусом
По его словам, произошло это бессимптомно, несмотря на возраст.
Президент Беларуси Александр Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус. Об этом он рассказал сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.
«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», – сказал глава государства.
«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, – добавил Александр Лукашенко. – Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус».
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