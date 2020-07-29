Во Вьетнаме нашли «новый» коронавирус, который еще страшнее «старого»

В городе Дананг произошла новая вспышка заболевания. Болезнь, вызываемая обнаруженным коронавирусом, протекает очень тяжело.

Дананг, пятый по численности населения город Вьетнама, крупный туристический центр. В понедельник, 27 июля, местный аэропорт был забит стремящимися улететь подальше людьми, после того как у четырех жителей города тесты показали положительный результат на коронавирус. Сейчас продолжается эвакуация из Дананга около 80 тысяч человек.

Центральные власти в Ханое объявили, что страна с населением более 97 миллионов человек вновь оказалась в состоянии повышенной готовности к введению жесткого общенационального карантина. К 28 июля заболевание «сверхновым» коронавирусом выявили еще у 11 местных жителей.

До вспышки в Дананге случаев заражения во всем Вьетнаме не наблюдалось в течение последних трех месяцев.

По словам министра здравоохранения, проведенный учеными анализ генома штамма нового коронавируса, обнаруженного в Дананге, показал, что он вообще ранее никогда не обнаруживался в стране. Новый коронавирус способен размножаться намного быстрее, и вызываемая им болезнь протекает очень тяжело.

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