Форвард «Реала» заразился коронавирусом
Перед возобновлением матчей Лиги чемпионов форвард «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом.
Мадридский «Реал» подтвердил, что по результатам проверки коронавирус обнаружили у нападающего Мариано Диаса.
26-летний доминиканский игрок чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома – в соответствии с медицинским протокола, информирует пресс служба клуба.
7 августа «Реал» проведет на выезде ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Первый матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился победой англичан – 2: 1.
Диас в чемпионате Испании сезона-2019/20 сыграл пять матчей и забил один гол (в Мадриде 1 марта в победном матче против «Барселоны» – 2: 0).
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