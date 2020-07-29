Форвард «Реала» заразился коронавирусом

Перед возобновлением матчей Лиги чемпионов форвард «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом.

Мадридский «Реал» подтвердил, что по результатам проверки коронавирус обнаружили у нападающего Мариано Диаса.

26-летний доминиканский игрок чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома – в соответствии с медицинским протокола, информирует пресс служба клуба.

7 августа «Реал» проведет на выезде ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Первый матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился победой англичан – 2: 1.

Диас в чемпионате Испании сезона-2019/20 сыграл пять матчей и забил один гол (в Мадриде 1 марта в победном матче против «Барселоны» – 2: 0).

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