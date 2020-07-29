НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
07:38 29 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экс-премьера Малайзии посадили на 12 лет за коррупцию

Высший суд приговорил Наджиба Тун Разака к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере около 50 млн долларов.

Высший суд Куала-Лумпур признал 67-летнего Разака виновным по всем семи статьям обвинениям, включая отмывание денег, злоупотребление властью и злоупотребления доверием, сообщает CNBC.

Судьи признали обоснованными утверждения прокуроров, что бывший глава правительства Малайзии получил на собственные банковские счета 10 млн долларов из государственного фонда.

При рассмотрении дела в суде экс-глава правительства не признавал своей вины и заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Источник:
Тэги: коррупция, Малайзия

Новости по теме

Подполковника ВСУ обвинили в растрате на 300 тысяч

Офицер воспользовался отсутствием в помещении военкомата счетчика использованной тепловой энергии и искусственно завысил объемы полученных услуг.

Бывшего премьера Монголии приговорили к 5 годам тюрьмы

Экс-премьера обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении инвестиционного соглашения по проекту месторождения Oyu Tolgoi.

Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиад из-за коррупции

Доклад о деятельности Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) шокировал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты