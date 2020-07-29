Экс-премьера Малайзии посадили на 12 лет за коррупцию

Высший суд приговорил Наджиба Тун Разака к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере около 50 млн долларов.

Высший суд Куала-Лумпур признал 67-летнего Разака виновным по всем семи статьям обвинениям, включая отмывание денег, злоупотребление властью и злоупотребления доверием, сообщает CNBC.

Судьи признали обоснованными утверждения прокуроров, что бывший глава правительства Малайзии получил на собственные банковские счета 10 млн долларов из государственного фонда.

При рассмотрении дела в суде экс-глава правительства не признавал своей вины и заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

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