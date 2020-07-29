В Киеве двое пенсионеров стали террористами, вымогая деньги у властей

Они требовали перечислить 50 биткоинов ориентировочной стоимостью 500 тысяч долларов на электронный кошелек

Недавно в Киеве произошли взрывы возле входа на станцию метро «Шулявская» и в жилом доме на Подоле. Служба безопасности Украины заявила о задержании организаторов этих взрывов.

Об этом на брифинге сказали прокурор Киева Олег Кипер и начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

После первого взрыва они прислали на адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требование перечислить 50 биткоинов ориентировочной стоимостью 500 тысяч долларов на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.

По версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв возле метро в жилом доме.

Дело о терроризме было передано для расследования в СБУ. Крищенко отметил, что совместные усилия правоохранителей позволили задержать первых подозреваемых.

Задержанные 1960 и 1961 годов рождения, один из них ранее судимый за совершение убийства.

По месту жительства задержанных были обнаружены, устройства и средства, которые использовались в производстве взрывного устройства. Лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

Напомним, последние несколько недель в Киеве находят подозрительные сумки на многолюдных улицах. Кроме того, происходят взрывы, пожары и массовое минирование.