«Миллионер поневоле»- успіх Тимура Хромаєва

Герою Адама Сендлера у славнозновісній комедії, який став мільйонером за один день, позаздрив би кожен, але не Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(НКЦПФР) Тимур Хромаєв, у якого, на відміну від героя голівудської стрічки, мільйони

Герою Адама Сендлера у славнозновісній комедії, який став мільйонером за один день, позаздрив би кожен, але не Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(НКЦПФР) Тимур Хромаєв, у якого, на відміну від героя голівудської стрічки, мільйони цілком реальні.

15 липня 2020 року, голова НКЦПФР Тимур Хромаєв, подав чергову електронну декларацію про зміни в майновому стані.

Як зазначається в документі, зміни в майновому стані наступили в результаті погашення державних боргових облігацій (ОВДП). 974 тисячі гривень (майже 40 тис. доларів США) – саме на таку сумму збагатився чоловік Марії Ефросиніної за один день!

До речі, це не вже не перший випадок, коли подружжя Хромаєвих заробляє космічні суми на державних боргових облігаціях.

Варто зазначити, що на такі оборудки з державними цінними паперами, скоріш за все, штовхає «мізерна» зарплатня в 24 тис грн на місяць, яка не співмірна до витрат Хромаєва. Численні коштовності, автівки та нерухомість, яку декларує Тимур Хромаєв, неможливо придбати на офіційну зарплату чиновника.

Саме тому, Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) вже неодноразово цікавилось статками голови НКЦПФР Тимура Хромаєва, а журналісти звертали увагу на методи його роботи на чолі регулятора фондофого ринку і як він «зливає» інсайдерську інформацію у власних інтересах.

Однак, прибуток від державних боргових облігацій не єдиний спосіб Тимура Хромаєва та Марії Ефросініної покращити матеріальне становище своєї родини. Нагадаємо, що 19 червня, Верховна Рада Україна прийняла законопроект #2284, який дозволить Тимуру Хромаєву заробляти не тільки на боргових зобов‘язаннях України, але й на пенсіях її громадян.

До речі, вищезгаданний законопроект вже направленний на підпис президенту.