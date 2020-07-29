Как вкусно и просто приготовить рябчик свиной в духовке

Рябчики из свинины — верхняя часть ноги с тонкой костью. Большинству хозяек эта часть свиной туши известна под названием «рулька».

рябчик свиной



Рябчики из свинины — верхняя часть ноги с тонкой костью. Большинству хозяек эта часть свиной туши известна под названием «рулька». К сожалению, вкусно готовить рябчик умеют далеко не все. Но после прочтения нашей статьи вы наверняка пополните домашнее меню несколькими вкуснейшими блюдами.

На что обратить внимание при выборе свиного рябчика

Вкус готового блюда во многом определяется правильностью выбора мяса. Если говорить о рябчиках, важно запомнить три момента:

Раз уж у свиньи четыре ноги, то и рябчиков у неё тоже четыре. Но рульки передних ног всегда более костлявые, задних — вкусные и мясистые. Не торопитесь, внимательно осмотрите мясо, которое предлагает продавец — отличить визуально, к какой части туши, принадлежит мясо очень легко. Рульки задних ног подойдут для запекания, тушения, передних — для холодца и бульонов. Недобросовестные продавцы на рынке частенько выкладывают на прилавок мясо хряка. По-хорошему, оно вообще не должно поступать в продажу, так как при термической обработке продукт приобретает специфический резкий запах. Свинина же отличается приятным нейтральным запахом. Определить, что вас пытаются обмануть, просто: нагрейте над пламенем зажигалки любой острый предмет и проткните им мясо. Появился неприятный запах, уходите. Хорошая рулька всегда слегка розоватая. Красный цвет свинине не свойственен, и, скорее всего, говорит о том, что мясо обработали марганцовкой или другим химраствором. Присмотритесь внимательно к жировой прослойке и кости, если и они жёлтые или красноватые, ищите другого продавца.

Рябчик свиной: как приготовить

Мясо в этой части свиной туши жёсткое, поэтому главное правило приготовления рябчика — длительная кулинарная обработка. Так, чтобы рулька стала мягкой и нежной, варить её придётся не менее 1,5–2 часов. Но если не полениться, из рябчика можно приготовить огромное количество вкуснейших блюд:

● Супы. Из рябчика получаются насыщенные и очень вкусные бульоны.

● Холодец. Если использовать рульку, вам не придётся беспокоиться о том, выдержит ли готовое блюдо несколько часов на праздничном столе. И уж точно для приготовления заливных блюд из рульки вам не потребуется желатин.

● Тушёное мясо. Бесподобным получается рябчик, тушёный с лесными грибами, черносливом.

Истинные гурманы предпочитают запечённую рульку. В этом случае мясо нужно предварительно замариновать, чтобы оно получилось нежным и сочным. Если предварительно рябчик не отваривать, запекать блюдо придётся около 3 часов. Ускорить процесс может запекание в рукаве и предварительное отваривание мяса в течение 40–50 минут.

Идеальный маринад

Классический маринад для 1 рульки:

● 1 ст. л. горчицы;

● 1 ст. л. мёда;

● 2 ст. л. соевого соуса;

● 7–8 зубчиков чеснока;

● соль, чёрный перец.

Если вы сомневаетесь в своих кулинарных способностях, всегда можно заказать рябчик свиной одной из служб доставок города. Профессиональные повара позаботятся о составлении идеального букета специй, и подготовят мясо к запеканию. А вам лишь останется отправить полуфабрикат в духовку.

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