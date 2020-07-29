США возмущены нападением на синагогу в Мариуполе
США рассчитывают на быстрое расследование нападения на синагогу в Мариуполе (Донецкая область).
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.
«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о вчерашнем нападении на синагогу в Мариуполе. Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой его форме», – сказано в нем.
28 июля неизвестный мужчина вошел в синагогу в Мариуполе с топором.
Он напал на охранника, вышедшего навстречу, и нанес ему несколько ударов топором.
Несмотря на полученные ранения, охраннику удалось обезоружить мужчину.
Убегая, нападающий успел бросить в здание синагоги заранее подготовленные банки и пакеты с фекалиями, песком и неизвестным веществом.
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