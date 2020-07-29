На Марсе над вулканом появилось странное облако

Странность этого облака на Красной планете заключается в его форме и в том, что оно появляется в строго отведенное время. Ученые затрудняются объяснить данное явление.

Специалисты из Европейского космического агентства опубликовали снимок, на котором видно облако над одним из вулканов на Марсе. Анализ показал, что состоит оно из водяного льда, а его размер около 1,8 тысячи километров, сообщается на сайте организации.

Ученые отметили, что подобное необычное облако они наблюдали ранее. По словам экспертов, облако появляется в этом месте раз в год, а затем постепенно исчезает.

«Скорее всего, оно никак не связано с активностью вулкана. Мы предполагаем, что воздушный поток находится под влиянием склона вулкана», – отметили специалисты.

Они добавили, что пока не могут объяснить странную форму облака.

Также странным является то, что оно появляется на Марсе в строго отведенное время в период Южного солнцестояния, когда Солнце находится в самом южном положении в небе над Марсом.

Во время Южного солнцестояния облако появляется утром и увеличивается в размерах три часа, а потом исчезает.

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