Лукашенко заявил о «грязных намерениях» России

Посольство России уже получило от МИД Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал в среду вечером срочное совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием на территории страны трех десятков иностранных наемников, большинство из которых – граждане России.

Лукашенко назвал случившееся «чрезвычайным происшествием». Он отметил, что следит за реакцией россиян на инцидент. По мнению президента, «они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не сами белорусские власти завезли» к себе наемников. Лукашенко объяснил это тем, что Россия пытается «как-то оправдать свои грязные намерения».

При этом он подчеркнул, что у властей Белоруссии нет целей «опорочить близкую» им страну. В связи с этим Лукашенко поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику более детально разобраться в ситуации. «если задержанные – российские граждане, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», – заявил Лукашенко, добавив, что «если россияне виноваты, то надо из этой ситуации выходить достойно, а если не виноваты – то хорошо».

Сообщается, что посольство России уже получило от МИД Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан.

Тэги: Россия, Александр Лукашенко