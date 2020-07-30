Лукашенко заявил о «грязных намерениях» России
Посольство России уже получило от МИД Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал в среду вечером срочное совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием на территории страны трех десятков иностранных наемников, большинство из которых – граждане России.
Лукашенко назвал случившееся «чрезвычайным происшествием». Он отметил, что следит за реакцией россиян на инцидент. По мнению президента, «они, оправдываясь, говорят, что чуть ли не сами белорусские власти завезли» к себе наемников. Лукашенко объяснил это тем, что Россия пытается «как-то оправдать свои грязные намерения».
При этом он подчеркнул, что у властей Белоруссии нет целей «опорочить близкую» им страну. В связи с этим Лукашенко поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику более детально разобраться в ситуации. «если задержанные – российские граждане, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», – заявил Лукашенко, добавив, что «если россияне виноваты, то надо из этой ситуации выходить достойно, а если не виноваты – то хорошо».
Сообщается, что посольство России уже получило от МИД Белоруссии официальное уведомление о задержании в республике 32 российских граждан.
Новости по теме
При отсутствии договоренностей с Россией Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу.
Беларусь будет искать альтернативных поставщиков нефти и газа, если Россия установит на них слишком высокую цену.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что Москва каждый год начинает «прессовать» Минск, «завинчивая гайки».