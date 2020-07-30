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Главная » Украина » Общество
09:17 30 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваемости COVID-19

В Украине зафиксировано 1197 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это новый антирекорд по количеству заболеваний в сутки.

По данным Министерства здравоохранения, 68 794 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1673 летальные, 38 154 пациенты выздоровели.

За сутки зафиксировано 1197 новых случаев. Предыдущее рекордное значение было 26 июня, тогда заболевшие 1109 человек.

Количество ПЦР-тестов в стране превысило отметку в миллион – в среднем с начала пандемии проведения 1 013 793 исследования. Всего за сутки выздоровели 760 пациентов.

Данные СНБО по состоянию на утро четверга, 30 июля, свидетельствуют, что за предыдущие сутки зафиксировано 23 связанных с COVID-19 летальных исходов.

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Тэги: коронавирус, covid-19

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