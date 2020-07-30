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Главная » Мир » Спорт
11:46 30 Июля 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Первая ракетка мира отказалась от участия в US Open из-за боязни коронавируса

Австралийская теннисистка Эшли Барти отметила, что решение не выступать на Открытом чемпионате США было для нее трудным.

«Мы с моей командой решили, что в этом году не поедем в США на турнир в Нью-Йорке и US Open. Мне нравятся оба турнира, поэтому это было трудное решение, но из-за COVID-19 все еще существуют значительные риски, и я не могу чувствовать себя комфортно, ставя в такое положение свою команду и себя», – говорится в заявлении Эшли Барти, которое приводит Australian Associated Press.

Эшли Барти добавила, что с нетерпением ждет следующего US Open.

Спортсменка пока не приняла решения по поводу участия в Открытом чемпионате Франции и других европейских турнирах.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

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Тэги: теннис, коронавирус

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