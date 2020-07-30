Кравчук хочет войти в ГКГ вместо Кучмы
Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Впрочем, окончательное решение за президентом.
Об этом он сказал в видеообращении.
Он сказал, что уже многое видел в своей жизни, но время для отдыха не пришло.
«Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился», – заявил он.
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