Кравчук хочет войти в ГКГ вместо Кучмы

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. Впрочем, окончательное решение за президентом.

Об этом он сказал в видеообращении.

Он сказал, что уже многое видел в своей жизни, но время для отдыха не пришло.

«Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился», – заявил он.