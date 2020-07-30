В результате спецоперации полиция задержала херсонского стрелка

Полицейские во взаимодействии с сотрудниками КОРД провели спецоперацию.

В одном из сел Херсонской области мужчина с признаками наркотического опьянения, закрывшись в доме, устроил стрельбу из охотничьего ружья. В результате пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.

Полицейские во взаимодействии с сотрудниками КОРД окружили здание. Спецоперация была проведена без применения оружия, как сообщают в полиции. Мужчину задержали.