В Киеве назвали улицу в честь американца
Одной из улиц Киева присвоили имя британского журналиста Гарета Джонса, а также назвали сквер в часть оперного певца Муслима Магомаева.
Соответствующее решение приняли депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании в четверг, 30 июля.
Так, в Шевченковском районе столицы появится переулок Гарета Джонса. Это один из новых переулков, которые до сих пор носил название Проектного. За это решение проголосовало 69 депутатов Киеврады.
Гарет Джонс – это журналист, который писал о Голодоморе в Украине в 1932-1933 годах. В частности, 29 марта 1933 года Джонс созвал в Берлине пресс-конференцию, на которой впервые публично заявил о катастрофическом голоде в Украине.
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