ЕС разрешил въезд гражданам из 12 стран
При составлении «зеленого» списка Совет Европы учитывал не только эпидемическую ситуацию с коронавирусом в разных странах.
Совета Европы разрешил свободный въезд в Евросоюз гражданам из 12 стран, включив их в «зеленый» список, опубликованный в четверг, 30 июля.
Право на беспрепятственный въезд в ЕС в условиях действующих карантинных ограничений подтверждено для граждан Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии.
Так же границы ЕС открыты для Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая.
При составлении «зеленого» списка Совет Европы учитывал не только эпидемическую ситуацию с коронавирусом в разных странах, но и экономические и социальные соображения, отмечается в сообщении.
В случае резкого ухудшения эпидемической ситуации в данных странах они могут быть исключены из «зеленого» списка.
Так же указывается, что данные рекомендации Совта Европы не являются юридически обязывающими для стран-членов ЕС.
Новости по теме
Совет Европейского союза призвал Еврокомиссию улучшить правовую базу финансовых расследований в ЕС для борьбы с организованной преступностью.
Пограничники будут пропускать в страну только имеющих страховку для лечения от коронавируса.
В ЕС оперативно разработали и выпустили инновационную программу для исследования коронавируса.