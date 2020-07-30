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19:00 30 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС разрешил въезд гражданам из 12 стран

При составлении «зеленого» списка Совет Европы учитывал не только эпидемическую ситуацию с коронавирусом в разных странах.

Совета Европы разрешил свободный въезд в Евросоюз гражданам из 12 стран, включив их в «зеленый» список, опубликованный в четверг, 30 июля.

Право на беспрепятственный въезд в ЕС в условиях действующих карантинных ограничений подтверждено для граждан Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии.

Так же границы ЕС открыты для Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая.

При составлении «зеленого» списка Совет Европы учитывал не только эпидемическую ситуацию с коронавирусом в разных странах, но и экономические и социальные соображения, отмечается в сообщении.

В случае резкого ухудшения эпидемической ситуации в данных странах они могут быть исключены из «зеленого» списка.

Так же указывается, что данные рекомендации Совта Европы не являются юридически обязывающими для стран-членов ЕС.

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Тэги: ес, Евросоюз, границы, коронавирус

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