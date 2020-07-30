Расстрел авто на Полтавщине оказался инсценировкой полиции

Накануне в СМИ распространили информацию об убийстве мужчины, которого якобы расстреляли в автомобиле.

Убийство мужчины в автомобиле на дороге Полтавской области оказалось инсценировкой правоохранителей. Об этом сообщил сайт Нацполиции в четверг, 30 июля.

Таким образом правоохранители предотвратили заказное убийство гражданина Украины.

«За убийство мужчины злоумышленник обещал заплатить 50 000 долларов США. Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство – криминальный авторитет», – говорится в сообщении.

Организатора задержали «на горячем» – прямо во время передачи части обещанных средств в сумме 25 000 долларов США. Ранее был задокументирован факт передачи еще 5000 тысяч долларов США. Задержанный – 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.

Предупреждение убийства стало возможным в результате успешно проведенной спецоперации, проходившей в несколько этапов.

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