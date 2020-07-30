Нардеп от «Слуги народа» подрался с отдыхающими на берегу Черного моря
Инцидент с участием народного депутата Одарченко произошел в кафе на побережье Черного моря в результате которого нардепа ударили кулаком в лицо.
В соцсетях опубликовали видео части конфликта между нардепом от Слуги народа Андреем Одарченко и отдыхающими, который произошел сегодня в Железном Порту.
Судя по тому, что на видео присутствуют полицейские и составление протокола, это было уже окончание конфликта.
Причины конфликта неизвестны. Сам народный депутат пока не прокомментировал ситуацию.
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