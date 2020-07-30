Нардеп от «Слуги народа» подрался с отдыхающими на берегу Черного моря

Инцидент с участием народного депутата Одарченко произошел в кафе на побережье Черного моря в результате которого нардепа ударили кулаком в лицо.

В соцсетях опубликовали видео части конфликта между нардепом от Слуги народа Андреем Одарченко и отдыхающими, который произошел сегодня в Железном Порту.

Судя по тому, что на видео присутствуют полицейские и составление протокола, это было уже окончание конфликта.

Причины конфликта неизвестны. Сам народный депутат пока не прокомментировал ситуацию.

Тэги: депутат, конфликт, черное море, слуга народа