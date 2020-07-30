В Краматорске устали терпеть коррупционный беспредел мэра Андрея Панкова, который хвастает покровительством Зеленского. Депутаты выразили недоверие.

Депутат горсовета Краматорска устали терпеть коррупцию и бесхозяйственность городского головы Андрея Панкова.

29 июля на сессии горсовета 25 из 30 присутствующих на сессии и принявших участие в голосовании депутатов (80%) проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра.

«Истерия, наглость и вранье мэра зашкаливает. Мэр, которого избрал город, забыл о его интересах. Представлял интересы партий и кланов, которые ему были выгодны», - озвучил суть обвинений к мэру глава фракции «Объединенный̆ Краматорск», гендиректор НКМЗ Геннадий Суков.

Перед тем как вынести этот важный вопрос на рассмотрение в сессионный зал депутатская комиссия провела расследование деятельности городского головы и выявила многочисленные нарушения и злоупотребления. Один из наиболее громких случаев – коррупционная схема на 44 млн грн.

Результаты работы депутатской комиссии уже переданы в правоохранительные органы, открыто уголовное дело.

Особое возмущение депутатов вызывает наглое хвастовство Андрея Панкова, который утверждает, что ему якобы покровительствует Офис президента, а сам Зеленский обещал помочь переизбраться на предстоящих местных выборах.

Что особенно цинично – завершить формальные процедуры по отставке Андрея Панкова помешали его партнеры по коррупционным схемам – депутаты из фракции «Европейская солидарность».

И хотя юридически Панков остается мэром, фактически городским головой его уже не считают.

«Голосование в горсовете – логичное продолжение работы депутатской комиссии, изложившей нарушения на 67 листах отчета. Уверена, следствие проведут в полном объеме. Для нас принципиально показать городскому голове, что он не имеет поддержки депутатского корпуса и не должен руководить городом! Сегодня это мнение поддерживают большинство депутатов», - заявила Светлана Фомина, представляющая «Оппозиционную платформу – За жизнь»

По мнению экспертов, у Андрея Панкова нет политического будущего в Краматорске, и на предстоящих местных выборах его ждет полный провал. Хотя вполне возможно что, к тому времени он уже окажется на скамье подсудимых за свои махинации с бюджетными средствами.