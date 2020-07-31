Наколенники: польза и рекомендации

Во время ходьбы и бега большая часть нагрузки идет на коленный сустав, возникновение болей и дискомфорта может привезти к серьезным последствиям.

Во время ходьбы и бега большая часть нагрузки идет на коленный сустав, возникновение болей и дискомфорта может привезти к серьезным последствиям. Предотвратить усиление болевых симптомов поможет комплексная терапия и специальный наколенник. Наколенники представляют собой фиксирующие бандажи для ног, надевающиеся в области коленного сустава для стабилизации мышц и связок. Ортопедический наколенник может быть как для профилактики возникновения и усугубления заболевания, так и для лечения при травмах, в послеоперационный период. В зависимости от степени фиксации наколенники делятся на: открытые бандажи, закрытые наколенники, туторы, ортезы, шарнирные бандажи. Изделия с профилактическими свойствами можно купить самостоятельно, лечебного только по назначению врача.

Ношение наколенника рекомендуется при:

Повышенной физической активности (спортсмены, тренера).

Комплексной терапии при лечении воспалений и заболеваний (артроз, бурсит, синовит).

Переломах внутри сустава.

Надрывах, разрывах связок.

Необходимости дополнительной стабилизации мышц и связок.

Нестабильности в коленном суставе.

Инфекционных заболеваниях коленного сустава.

В зависимости от индивидуальной проблемы подбирается и наколенник. Какой бандаж купить, как правильно носить порекомендует только лечащий врач самодиагностика и ношение неправильного бандажа может привести к патологическому развитию сустава. При воспалительных процессах и в период реабилитации наколенники используются в совокупности с медикаментозной терапией и лечебной физкультурой.

Наколенники по типу фиксации делятся на мягкие и жесткие, могут оказывать удерживающее и согревающее воздействие на сустав. Подбирая наколенник, следует корректно подобрать степень фиксации и размер изделия. Как определить размер фиксирующего изделия зависит от типа и модификации наколенника. Размер наколенника вычисляется по объему ноги над и под коленом. Грамотно подобранное средство фиксации не оказывает чрезмерного сдавливания на вены и сосуды ног, не спадает с ноги при передвижении.

Полную фиксацию колена и иммобилизацию мягких тканей и сухожилий обеспечивают наколенники с ребрами жесткости. Данный тип наколенника купирует болевые симптомы, фиксирует боковые отделы сустава и назначается лечащим врачом. Прежде чем покупать фиксирующее средство следует уточнить у специалиста принцип действия, модель и как одевать устройство на колено.

Наколенники по воздействию делятся на:

Фиксирующие – стабилизируют сустав.

Компенсирующие – исключающие вибрационные воздействия на колено.

Разгружающие – снижающие нагрузку на сустав.

Корригирующие – вспомогательное средство при деформационных изменениях в колене.

Выбирая ортопедический наколенник, возникает вопрос, где купить качественное изделие для восстановления и фиксации не навредив здоровью коленного сустава. Перед покупкой наколенника следует определить, какой именно нужен и требующийся принцип воздействия изделия на колено. Цена на наколенники зависит от степени фиксации, сложности конструкции, производителя и материалов. Наколенники из эластичных материалов для занятий спортом или согревающего воздействия с легкой фиксацией имеют минимальную цену. Интернет – магазин Med-magazin.ua предлагает эластичные наколенники от 229 гривен. На сайте магазина имеется подробная информация и описание каждой продукции, выбрать и заказать необходимое средство можно пообщавшись с консультантом в сети салонов или по телефону.

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