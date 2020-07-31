НБУ разрешил Ярославскому купить банк Пинчука
Ярославский получит 100% акций банка «Банк Кредит Днепр».
Национальный банк Украины (НБУ) согласовал Александру Ярославскому прямое приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «Банк Кредит Днепр». Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем 30 июля.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Заявитель зобов’связался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения должного финансового состояния», – говорится в сообщении.
По данным НБУ, на сегодня контролером АО «Банк Кредит Днепр» является Виктор Пинчук, который косвенно владеет 100% уставного капитала банка.
Как сообщало РБК-Украина, в апреле 2020 года Антимонопольный комитет предоставил Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка «Кредит-Днепр», который принадлежал Пинчуку.
Ранее Ярославский сообщил в Национальный банк Украины о намерении купить банк «Кредит Днепр» у Пинчука.
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