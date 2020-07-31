Беларусь передала Украине список бойцов ЧВК Вагнера

Украина проверит весь список.

Беларусь передала Украине весь список граждан, задержанных, как наемников ЧВК «Вагнера». Украина проверит список.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

«Список задержанных Беларусью граждан мы получили. МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения упомянутыми лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», – сказал Кулеба.

Он также добавил, что задержаны не семь человек.

«Мы должны проверить весь список того, что возможно кто-то во время задержания представил паспорт гражданина Украины или России, поэтому по списку надо по каждому индивидуально пройтись и тогда уже можно переходить к большей конкретике», – уточнил Кулеба.