Бывший кандидат в президенты США умер от коронавируса
74-летний Герман Кейн был госпитализирован после установления диагноза в июле. Его страницы в соцсетях регулярно отчитывались о его самочувствии.
Герман Кейн, генеральный директор сети пиццерий CEO, который баллотировался на пост президента от Республиканской партии в 2012 году, умер после того, как заболел Covid-19, сообщает BBC.
«Герман Кейн – наш босс, наш друг, отец для многих из нас – ушел в мир иной», – говорится в сообщении на его официальном сайте компании.
Сообщается, что Кейн был без маски на митинге, проведенном в поддержку президента Дональда Трамп в Талсе (штат Оклахома) 20 июня. Его госпитализировали 1 июля, однако неизвестно, где именно он заразился.
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