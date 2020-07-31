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16:49 31 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бывший кандидат в президенты США умер от коронавируса

74-летний Герман Кейн был госпитализирован после установления диагноза в июле. Его страницы в соцсетях регулярно отчитывались о его самочувствии.

Митт Ромни и Герман Кейн

Герман Кейн, генеральный директор сети пиццерий CEO, который баллотировался на пост президента от Республиканской партии в 2012 году, умер после того, как заболел Covid-19, сообщает BBC.

«Герман Кейн – наш босс, наш друг, отец для многих из нас – ушел в мир иной», – говорится в сообщении на его официальном сайте компании.

Сообщается, что Кейн был без маски на митинге, проведенном в поддержку президента Дональда Трамп в Талсе (штат Оклахома) 20 июня. Его госпитализировали 1 июля, однако неизвестно, где именно он заразился.

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Тэги: кандидат в президенты, коронавирус

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