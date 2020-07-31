Иран готов выплатить Украине компенсации за сбитый Boeing
Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
Официальный представитель МИД Ирана уточнил, что в вопросе выплат есть «различные технические и юридические аспекты», и переговоры продолжаются. Также он напомнил, что в числе пассажиров сбитого лайнера были не только граждане Украины, но и его соотечественники.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Киеве начались двухсторонние переговоры о компенсации.
«Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую, что дело, наконец, сдвинулось с места», – сказал он в видеообращении. По его словам, «процесс не будет легким».
«Украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило», – заявил министр.
8 января под Тегераном после взлета был сбит пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четверо афганцев, трое граждан Германии и трое британцев.
Новости по теме
Исследовать самописцы сбитого в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» будет международная комиссия из 20 человек.
Украина имеет много вопросов, что же на самом деле произошло и не согласна с версией Ирана.
Преследование Дональда Трампа будет продолжено даже после того, как истечет его президентский срок, утверждают в Тегеране.