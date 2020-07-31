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19:27 31 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина готовится участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады

Во время визита в Украину главы МОК Томаса Баха ему продемонстрируют подготовку к участию в конкурсе на проведение Олимпийских игр.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр в 2028 или 2030 году.

Об этом заявил в четверг министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт на правительственном совещании, посвященном проекту создания в Карпатах высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера «Боржава».

Гутцайт также отметил, что как экс-участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который даст значительный толчок развитию массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Руководитель ОП Андрей Ермак также сообщил о подготовке к визиту в Украину главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с целью продемонстрировать ему подготовку к участию в конкурсе на проведение Олимпийских игр.

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Тэги: Олимпиада

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