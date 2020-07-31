Не знаете, как уничтожить госпредприятия? Спросите у депутата Юркова

Данная статья посвящена государственному предприятию «Искра» и его директору – депутату областного совета Юркову Владимиру Ивановичу, но для лучшего понимания происходящего, следует вернуться в историю.

Когда-то на территории Харьковской области было коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Раздольное». Предприятие было большое, располагало 3900 га земли, специализировалось на птицеводстве и других видах сельскохозяйственной деятельности, подчинялось Министерству аграрной политики. Располагалось оно было по адресу Змиевской район, село Раздольное, ул. Молодежная, дом 1-А, директором числился Зыков Владимир Петрович.

В 2012 году появилось частное предприятие ПП Племенное птицеводческое предприятие «Раздольное». Директором которого стал тот же Зыков Владимир Петрович, а зарегистрировали это частное предприятие по тому же адресу, что и КСП.

Постепенно КСП умирало, его активы переходили к частной структуре, пока наконец в январе 2020 года предприятие полностью не было ликвидировано. Конечно же, частное предприятие продолжило существовать, но уже на активах и земле уничтоженного госпредприятия. Экс-директор Зыков Владимир был лишь инструментом в этой схеме, бенефициаром данной сделками являлся никто иной, а Юрков Владимир Иванович – депутат областного совета, ответственный по Змиевскому району.

Юрков Владимир Иванович основал, и долгое время был руководителем ФХ «Альянс» и ООО «Слобожанский альянс». Оба предприятия зарегистрированы по тому же адресу, что и уничтоженное КСП «Раздольное»: Зимовский район, село Раздольное, ул. Молодежная, дом 1-А.

Также оба предприятия являются сельхозпроизводителями – видимо Юрков не изменял своей тематике и воровал по большей части “в своей среде”.

Когда КСП «Раздольное» поставили на колени окончательно, Юрков нашел другой сельскохозяйственный проект во вверенном ему Змиевском районе.

Начиная с 2015 года и по сей день депутат является директором ГП «Искра» с площадью угодий 2783 га. Совсем не удивительно, что земли ГП «Искра» с 2015 обрабатывает ФГ «Альянс», директором и учредителем которого был Юрков, а ныне основательницей является Юркова Лариса Валерьевна.

В результате «плодотворной работы» Юркова уже в августе 2019 предприятие попадает в список малой приватизации, а именно все имущество предприятия «Искра»:

нежилое здание (инкубатор) – общая площадь 356, 9 кв. м;

нежилое здание (механическая мастерская) – общая площадь 835, 2 кв. м.;

нежилые здания (комплекс) – общая площадь 10 594, 6 кв. м.;

общественный дом-контора – общая площадь 369, 9 кв.м.

Относительно правоотношений ГП «Искра» и ФГ «Альянс» было ряд уголовных производств.

№ 12019220000000851 от 04.06.2019 г.., Ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

«В ходе проведенной проверки были выявлены факты передачи земель государственной формы собственности Государственным предприятием Искра (код ЕГРПОУ 00852909) в распоряжение ФГ» АЛЬЯНС «на земельных участках, расположенных за пределами населенных пунктов на территории Великогомольшанским сельского совета Змиевского района Харьковской области».

№12017220000001647 от 26.12.2017р. по ч.2 ст. 364 УК Украины

«Из обстоятельств злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП« Искра »при составлении за период 2015-2017рр. соглашений о получении беспроцентного финансовой помощи от ФГ «Альянс».

№ 42017220000000720 по обвинению ЛИЦО_3 в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 191 УК Украины.

«ЛИЦО_3 обвиняется в том, что в период с 29.07.2016 по 07.11.2016, как директор ГП« Искра »своими умышленными действиями, которые выразились в растрате государственного имущества, которое заключалось в реализации зерновых культур по заключенным договорам по искусственно заниженным ценам, вызвал государственным интересам в лице Государственного предприятия «Искра» материальный ущерб в крупных размерах на общую сумму 316 413, 06 грн. »

Во всех процессах фигурирует ФГ «Альянс».

Подробнее можете увидеть по ссылкам:

https://opendatabot.ua/court/85375491-9551b46d0ae85d96eaa91a82b8018743



https://opendatabot.ua/court/85375485-8ae516d233ff0674e5e397b93004d379

https://opendatabot.ua/court/85375481-8f495dfabc00607422eb69e8a4bb5a67

Но действия правоохранительной системы не останавливает депутата, ГП «Искра» под его «заботливым» руководством планомерно идет к приватизации за копейки. В июне этого года предприятие окончательно передали в управление фонда государственного имущества. Еще пару лет видимости убыточности предприятия и оно будет продано, не исключено, что следующим покупателем станет ФГ «Альянс» или новое частное предприятия «Искра», созданное по аналогии с КСП «Раздольное». ДП «Искра» уже три года показывает катастрофически низкий урожай: 16-21 ц/га пшеницы. По всей видимости реальный урожай оседает в ФГ «Альянс».

В этом году, после уборки урожая захватчики просто бросили поля, солома не убрана и угрожает пожарной безопасности всего района. Все мы помним какие последствия были в Луганской области.

Пока еще не поздно предотвратить коррумпированную схему уничтожения остатков государственных активов, но для этого нужна активное участие всех органов государственной власти, местного самоуправления и общественности. Если сегодня не остановить цепь доведения до банкротства госпредприятий, уже через пару лет в Украину вернется крепостное право и у простых людей не останется ничего.