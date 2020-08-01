Польская комиссия пришла к выводу, что самолет Качиньского могли подорвать изнутри

Об этом говорится в видео о результатах расследования, которое опубликовал председатель комиссии Антонио Мацеревич.

Катастрофа самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году под Смоленском могла произойти в результате двух взрывов. К такому выводу пришла парламентская комиссия Польши по расследованию причин катастрофы.

Как считают в комиссии польского Сейма, на борту президентского самолета Ту-154 произошли два взрыва. Так, один взрыв произошел в дальней части левого крыла, а другой – непосредственно у фюзеляжа самолета. Об этом свидетельствуют состояние тела погибших и повреждения элементов самолета.

Кроме того, в отчете парламентской комиссии говорится, что на обломках президентского борта обнаружили следы трех видов взрывчатки.

Напомним, катастрофа, в которой погиб польский президент, произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском.

Самолет, на борту которого находились 96 человек, включая главу государства Леха Качиньского, разбившегося при заходе на посадку на аэродром «Смоленск-Северный» в условиях сильного тумана и ограниченной видимости. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Качиньский направлялся в Россию на траурные мероприятия по случаю семидесятой годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

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