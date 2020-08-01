Синод ПЦУ призвал христиан молиться за мир на Донбассе
Православная церковь Украины призвала усилить молитвы за установление мира на Донбассе. Об этом говорится на сайте ПЦУ.
«Не каждый из нас может непосредственно участвовать в защите родной земли и борьбе за справедливый мир, но все мы, как христиане, можем духовно приобщаться к этому через молитву к Богу», – говорится в сообщении.
Синод ПЦУ призвал епископат, духовенство, монашество и всех верующих молиться за мир для Украины каждый день.
«Мы призываем епископат, духовенство, монашество и всех верующих быть внимательными к этой нашей общей молитвенной обязанности, следить, чтобы каждый день возносились к Богу молитвы о справедливом мире для Украины», – отметили в ПЦУ.
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