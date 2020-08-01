Суд в США отменил смертный приговор бостонском террористу Царнаеву

Апелляционный суд в Бостоне отменил смертный приговор Джохару Царнаеву – одному из организаторов теракта во время Бостонского марафона.

Решение принято в пятницу, 31 июля. Суд оправдал 26-летнего Царнаева по трем пунктам обвинения, поэтому теперь проведут новые слушания, чтобы заново решить, к какому наказанию приговорить террориста. Суд согласился с позицией защиты, что проведение процесса в Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных.

При этом в суде отметили, что речь идет не об оправдании Царнаева, который в любом случае будет оставаться в тюрьме пожизненно, сообщает BBC. Новые слушания необходимы, чтобы выяснить, будет ли он казнен.

Президент США Дональд Трамп назвал такое решение «бестолковым». Он использовал это для предвыборной агитации, написав, что его конкурент в президентской гонке от Демократической партии Джо Байден «выступает против смертного приговора даже для убийц полицейских и детей».

Напомним, в 2013 году братья Царнаевы – Джохар и Тамерлан – организовали теракт на Бостонском марафоне. В результате погибли трое жителей Бостона, ранения и контузии получили более 260 человек. Старший брат – Тамерлан – был убит при задержании.

Суд в Бостоне в 2015 году приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.

Тэги: терроризм, Джохар Царнаев