Апартаменты мэра Харькова напоминают операционную

Приближающиеся местные выборы, которые Рада назначила на 25 октября, неизбежно сулят избирателям очередные сенсации и скандалы

Приближающиеся местные выборы, которые Рада назначила на 25 октября, неизбежно сулят избирателям очередные сенсации и скандалы

Об этом сообщает From.ua.

Но на этой неделе Украина пока еще обсуждала темы не предвыборные – назначение 75-летнего Луческу тренером «Динамо», а 86-летнего Кравчука – главным переговорщиком в Минске. Многих, среди прочего, смущает возраст известных тренера и политика, другие считают, что если человек здоров, а поступки его вменяемы и полезны окружающим, то дата рождения не играет большой роли.

Харьковскому мэру Геннадию Кернесу 61 год – возраст для современной украинской политики большой, но, казалось бы, еще не критичный. Этот человек уже десять лет контролирует полуторамиллионный город и не собирается покидать пост городского головы. Недавно в интервью «Украинской правде» Геннадий Адольфович заявил буквально следующее: «Мы пойдем на выборы самостоятельно, нашим «Блоком Кернеса — Успешный Харьков». Я думаю, моя команда достаточно сделала, чтобы иметь успех… Я сам тоже пойду на выборы».

Интервью мэр Харькова в последнее время давал и в видео-режиме, в своих нынешних апартаментах. И надо сказать, что в кадре пытающийся бодриться и мечтающий вновь выйти на тропу предвыборной борьбы градоначальник первой столицы представляет унылое зрелище. Проблемы Кернеса со здоровьем после покушения на него в 2014 году общеизвестны. И судя по последним видео, состояние харьковского головы не улучшается, а как раз наоборот.

С журналистами он общался в гостиничном номере, в котором живет. При этом комната больше напоминает больничную палату, просто напичканную медицинским оборудованием и лекарствами, от которых, очевидно, крайне зависим пациент. Да и сам интервьюируемый – парализованный и в инвалидном кресле – явно болен и выглядит очень плохо, особенно на фоне этой «операционной». Речь его, правда, пока связная, но очевидно, что харьковчанам осенью нужно будет принимать решение о том, оставлять ли у руля города физически нездорового человека.