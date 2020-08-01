«Золотую бутсу» в этом сезоне получит форвард «Лацио»
Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона. В выходные состоятся матчи заключительного тура.
30-летний Иммобиле досрочно заслужил звание лучшего бомбардира европейских чемпионатов по итогам сезона-2019/20.
Иммобиле имеет перед последним туром 35 мячей в активе.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил 34 мяча в Бундеслиге, но чемпионат Германии уже завершен.
Обладателем «Золотой бутсы» становится футболист, набравший наибольшее количество очков по итогам сезона. Очки определяются суммой забитых мячей, умноженной на соответствующий коэффициент чемпионата.
Новости по теме
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси официально завоевал «Золотую бутсу» – приз за наибольшее количество голов в чемпионатах, входящих в УЕФА.
Капитану «Барселоны» Лионелю Месси на торжественной церемонии была вручена «Золотая бутса» – в сезоне-2017/18 он забил 34 гола в чемпионате Испании.
О том, что аргентинец в четвертый раз стал ее обладателем, стало известно еще в мае, но награда была вручена только сейчас.