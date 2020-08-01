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18:40 01 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Золотую бутсу» в этом сезоне получит форвард «Лацио»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона. В выходные состоятся матчи заключительного тура.

30-летний Иммобиле досрочно заслужил звание лучшего бомбардира европейских чемпионатов по итогам сезона-2019/20.

Иммобиле имеет перед последним туром 35 мячей в активе.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил 34 мяча в Бундеслиге, но чемпионат Германии уже завершен.

Обладателем «Золотой бутсы» становится футболист, набравший наибольшее количество очков по итогам сезона. Очки определяются суммой забитых мячей, умноженной на соответствующий коэффициент чемпионата.

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Тэги: футбол, Золотая бутса

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